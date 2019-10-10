РИАМО – 10 окт. Процент выполнения рейсов «Мострансавто» с начала 2019 года составил 99%, рост, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, – 0,6%, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Динамике показателей способствовало несколько факторов. В целях улучшения выполнения рейсов и для оптимизации транспортной логистики специалисты предприятия скорректировали свыше 350 расписаний с начала года.

«Кроме того, в 2018 году в «Мострансавто» внедрили Региональную навигационно-информационную систему (РНИС Московской области), которая позволяет в режиме реального времени контролировать работу всего автопарка предприятия, соблюдение расписания, скоростного режима и схемы движения по маршрутам», – говорится в сообщении.

Также предприятие усилило контроль за проверкой автобусов перед выходом на маршруты, а также выполнением своевременного технического обслуживания подвижного состава. Это особенно актуально с началом осенне-зимнего сезона.

Автопарк предприятия должен быть готов к перепадам погоды и оставаться работоспособным. С водительским составом проводятся обязательные инструктажи о правилах работы в неблагоприятных погодных условиях.

«Работа по улучшению показателя регулярности выполнения рейсов будет продолжена. Необходимо учитывать современные реалии, например, дорожный фактор. Сотрудники предприятия выявляют и анализируют причины задержек и принимают соответствующие меры по предотвращению подобных случаев», – резюмируется в сообщении.