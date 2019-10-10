РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 окт. Администрация подмосковного Подольска признала дом-долгострой на Народной улице проблемным объектом, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Постановлением администрации городского округа Подольск многоквартирный дом №23 по улице Народная признан проблемным объектом, он будет внесен в перечень проблемных объектов на территории округа. Основанием для признания дома проблемным объектом послужило приостановление строительных работ, а также длительное неисполнение застройщиком своих обязательств и многочисленные обращения граждан – участников долевого строительства в администрацию», – говорится в сообщении.

Комитету по строительству и архитектуре администрации округа было поручено подготовить и направить обращение в правоохранительные органы по вопросу проведения проверки целевого использования привлеченных для строительства проблемного объекта денежных средств граждан.

«В рамках судебных разбирательств администрацией осуществляются мероприятия, предусмотренные действующим законодательством РФ в отношении ООО «ГлавГрадоСтрой». В настоящее время заявление о признании этого застройщика банкротом, поданное администрацией в Арбитражный суд Московской области, отложено», – отмечается в материале.

Дальнейший алгоритм действий будет определен после вынесения судебного решения.

«В рамках дела о банкротстве, после определения конкурсной массы, конкурсному управляющему представится возможность определить размер денежных средств для достройки дома №23 по улице Народная. Как сообщалось ранее, достройка этого дома является приоритетом направления инвестиций в целях завершения строительства», – заключается в сообщении.