РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 10 окт. В Домодедове по инициативе Московского областного совета потребительской кооперации прошла встреча с ветеранами, приуроченная к 90-летию Подмосковья, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

Встречу провели в домодедовском кафе «Шоколад». Ветеранам вручили цветы и памятные подарки.

«Совсем недавно у нас прошел День пожилого человека, который мы широко отметили, но самое главное, что губернатор дал старт новой программе, которая называется «Активное долголетие». Я был очень рад, когда увидел суть этой программы. Она заключается не только в качественных медицинских услугах, но она касается еще и активного досуга для самых уважаемых людей области. В следующем году мы будем открывать Дворец культуры «Мир», после самого большого и масштабного обновления, и, что мне очень понравилось, самое главное место займет именно территория для людей пожилого возраста. Там будет главный центр активного долголетия в городском округе Домодедово», – сказал глава Домодедова Александр Двойных.

Ветеранов также поздравил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

«У вас у всех очень длинный жизненный путь, связанный с большими событиями в нашей стране; связанный и с великими стройками, и с великими победами. Все то, что светлое и хорошее было в те времена, я знаю, мы можем почерпнуть из общения с вами. Я еще раз хочу вас всех поздравить с наступающим годом Великой победы. Я знаю, что здесь достаточно большое количество ветеранов тыла и тружеников тех предприятий, которые находились как на территории Московской области, так и в эвакуации. Лично вам желаю огромного здоровья и долголетия и уверен, что вы еще увидите много той новизны, которая сейчас происходит в Московской области», – сказал Посаженников.

Также с приветственным словом ветеранам выступил председатель совета Домодедовского райпо Федор Пимениди.