РИАМО (КОРОЛЕВ) – 10 окт. В сентябре в Королеве проведена масштабная работа по капитальному ремонту и замене сетей тепло- и водоснабжения, почти 1,4 тысячи метров труб отремонтировали в округе за месяц, сообщается в Instagram-аккаунте городского координационного совета.

Чтобы системы работали исправно, коммунальщики выполняют все необходимые мероприятия по поддержанию трубопроводов в надлежащем состоянии, по мере необходимости производят их замену.

«За сентябрь сотрудники теплосети и водоканала капитально отремонтировали более 700 метров тепловых и водопроводных сетей, в ходе текущего ремонта выполнили ремонт 680 метров трубопроводов центрального отопления и горячего водоснабжения», – говорится в сообщении.

Также коммунальщики произвели замену 94 единиц запорной арматуры на объектах теплоснабжения.