РИАМО (КОРОЛЕВ) – 10 окт. Александр Ходырев вступил в должность главы городского округа Королев, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В четверг решением городского совета депутатов Александр Ходырев был утвержден на должность главы Королева. Для голосования конкурсной комиссией совету депутатов были рекомендованы три кандидата.

«Вступая в должность городского округа Королев, я осознаю ответственность, которая возложена на мои плечи. Нам вместе предстоит изучить результат работы, поставить планы, над которыми нам вместе работать ближайшие пять лет. Губернатор Московской области высоко оценил работу, которая была проведена за эти пять лет. Много сделано, впереди еще больше работы. Наша задача не уронить высокое звание наукограда, развивающегося и комфортного города», – сказал Ходырев.

На торжественной церемонии присутствовали депутаты Госдумы, Мособлдумы, городского совета депутатов, общественные деятели, почетные граждане, сотрудники градообразующих предприятий, представители общественных организаций.

Глава города принес присягу. Со сцены Александра Ходырева поздравили руководители РКК «Энергия», корпорации «Тактическое ракетное вооружение», депутат Госдумы Сергей Пахомов, глава Балашихи Сергей Юров.