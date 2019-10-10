РИАМО – 10 окт. АО «Мосметрострой» выполнило более половины работ по устройству монолитных железобетонных конструкций вестибюля станции «Шереметьевская» Большой кольцевой линии метро Москвы, к настоящему моменту забетонировано 4601 из 7,2 тысячи кубических метров, говорится в сообщении пресс-службы «Мосметростроя».

«Шереметьевская» – пилонная, трехсводчатая станция с островной платформой, одна из глубоких и сложных в строительстве Большого кольца.

«Глубина заложения – 71 метр. С нее можно будет сделать пересадку на действующую станцию «Марьина Роща» Люблинско-Дмитровской линии. Единственный наземный двухэтажный вестибюль в форме параллелограмма расположится между 4-м и 5-м проездами Марьиной Рощи. Со станцией он будет связан самым длинным эскалатором в московском метро – более 130 метров. Сейчас в наклонном ходе производятся гидроизоляционные работы», – говорится в сообщении.

Генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков дополнил, что уже сооружаются внешние стены вестибюля наземной части из кирпича, ведется устройство перегородок служебных помещений, включая оштукатуривание стен.

«В ноябре должны выполнить работы по сопряжению наклонного хода и натяжной камеры – залом, соединяющим станцию с эскалатором», – заверил Жуков.

Отличительной особенностью «Шереметьевской» станет архитектурная концепция, определившаяся в ходе международного конкурса.

Впервые в столичном метро появится станция, ассоциирующаяся с убранством старинных усадеб. Так, пилоны облицуют гранитом и стилизуют под выпуклые фарфоровые колонны. Основной мотив в оформлении вестибюля – легкий, парящий сферический объем, закрепленный на колонны в виде шаров.

«Шереметьевская» входит в состав северо-восточного участка Большого кольца, включающего станции «Ржевская», «Стромынка», «Рубцовская», «Лефортово» и «Авиамоторная». Общая протяженность – около 13,8 километра. С их открытием разгрузятся Кольцевая линия и центральные участки Сокольнической, Арбатско-Покровской, Калужско-Рижской, Калининской и Люблинско-Дмитровской линий метрополитена.