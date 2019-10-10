РИАМО - 10 окт. Приложением «Метро Москвы» воспользовались свыше 5 тысяч студентов для пополнения своих социальных карт, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы столичной подземки.

«С наступлением осени количество студентов, которые пополнили социальные карты через приложение «Метро Москвы», увеличилось более чем в два раза. Если в прошлом месяце количество пополнений составляло 2,3 тысячи человек, то в сентябре этот показатель превысил 5,2 тысячи. При этом за первую неделю октября свыше 4 тысяч студентов оплатили билет через мобильное приложение», – сказал собеседник агентства.

Возможность пополнения социальных карт учащихся и студентов в приложении «Метро Москвы» на базе Android появилась в октябре прошлого года. За весь период действия нового сервиса им воспользовались свыше 55 тысяч студентов и школьников.

Учащиеся могут пополнять соцкарты, приложив их к телефону, не обращаясь в кассы метро и минуя желтый терминал.

«Напоминаем, что студенты и аспиранты пользуются льготами на проезд. Для проезда на общественном транспорте по социальной карте нужно иметь при себе студенческий билет», – заключил представитель пресс-службы метро.