РИАМО (БАЛАШИХА) – 10 окт. Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают свидетелей ДТП, в результате которого неустановленный автомобиль сбил 13-летнего подростка на улице Трубецкой в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Авария произошла 9 октября в 18:00 недалеко от дома №52Д по улице Трубецкой.

«Водитель на неустановленном автомобиле допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомашины. Ребенок находился без сопровождения взрослых. Водитель черной иномарки с места дорожно-транспортного происшествия (ДТП) скрылся. В результате ДТП получил телесные повреждения 13-летний мальчик», – говорится в сообщении.

В настоящий момент проводится административное расследование.

Всех жителей, имеющих какие-либо сведения о данном ДТП, просят обращаться в службу розыска ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» по телефонам: 8(495)521-67-58, 521-97-59.