Две недели назад в СМИ и соцсетях бурно обсуждали запрет курения на балконах. Когда выяснилось, что на собственном балконе это делать все-таки можно, курильщики вздохнули спокойно. Но, как видно, ненадолго: теперь в России предлагают наказывать родителей за курящих детей. МВД хочет ввести административную ответственность для граждан, чьи несовершеннолетние дети курят. Обозреватель РИАМО выяснила, что думают об этом эксперты и пользователи соцсетей.

В ответе за детей

10 октября стало известно об идее правительства ввести ответственность для граждан, несовершеннолетние дети которых употребляют табак. Инициатива внести такую норму в новый КоАП исходит от правительственной комиссии по профилактике правонарушений, которую возглавляет министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Как сообщили СМИ, за подготовку этой нормы будет отвечать Роспотребнадзор, который должен направить документ на согласование в Минюст России до 23 октября. Ранее Госдума уже рассматривала похожие инициативы, но законодательно они не были зафиксированы.

Если эту норму закрепят в Кодексе об административных правонарушениях, то родителям юных курильщиков может грозить предупреждение, штраф или даже арест.

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Неэффективно с точки зрения здравого смысла

Пока что эксперты и общественники не слишком позитивно оценивают инициативу МВД.

Более эффективный способ борьбы с детским курением - повышение акцизов и, соответственно, цен на сигареты, предложил председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин, слова которого приводит газета «Известия».

Он считает, что в России их стоит повысить до 150 рублей и приводит в пример Великобританию, где сигареты в 10 раз дороже.

«Зарплаты, конечно, там тоже выше, но не настолько», - замечает он.

А председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец считает, что «нужно не пополнять казну за счет несчастных детей, а искать реальное решение проблемы».

Заместитель председателя правления общественного движения «Молодые юристы России» Алексей Ковалев так прокомментировал РИАМО инициативу МВД.

«В целом отследить курящих подростков можно - полицейский подойдет к ребенку, уточнит его возраст, попросит показать паспорт. Но с точки зрения здравого смысла это неэффективно», - сказал эксперт.

По словам юриста, с нормативной точки зрения такая инициатива имеет право на существование. Нормы о штрафах для родителей за правонарушения несовершеннолетних детей уже есть в административном кодексе.

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Лучше штраф для родителей, чем ребенка на 15 суток

Очередная запретительная инициатива вызвала волну обсуждения в соцсетях. Отдельные интернет-пользователи позитивно восприняли возможность появления наказания для родителей детей-курильщиков.

«Ну и правильно. Курение – зло. Наверное, нет ни одного курильщика со стажем, который не мечтал бы бросить курить, только не у всех получается. Нация должна быть здоровой», - пишет ank1.ru в «Инстаграме».

Одобрительный комментарий оставил и пользователь guchmaz:

«Вот это я понимаю - закон 👍».

Дарий Великолепный, пользователь «Твиттера», тоже считает введение штрафов не самой плохой инициативой: «Думаю, штрафовать родителей лучше, чем, допустим, 15 суток ребенку в исправительном учреждении».

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«Мой ребенок - это не я»

Однако другие пользователи недоумевают, как в таком вопросе родители могут отвечать за детей.

Одна мама подростка признается в своем аккаунте в «Инстаграме», что ее 17-летний сын курит - и она ничего не может с этим поделать, ведь просьбы на него не действуют.

«Я сама не курила и не курю, но мой ребенок - это не я, это другой человек со своими мыслями и желаниями, и я просто не понимаю, как можно уговорить «дядечку» 1,85 м роста с 45-м размером ноги не курить», - пишет pakusinaiuliia.

По ее мнению, раньше старшеклассники курили гораздо больше - во времена ее юности у любого можно было «стрельнуть» сигаретку.

Пользователь teya_dze полагает, что оправданными были бы штрафы для родителей, которые курят в присутствии детей.

«А вот курящее дитятко и 15 суток ареста родителя - не совсем логично», - добавляет она.

Кто-то вовсе считает любые запреты неэффективными.

«У нас в России, как и по всему миру, идет мощная пропаганда курения сигарет, это бизнес! Ничего запретами не сделать, только увеличится объем продаж!», - написал 9059820900m.

Журналист Анатолий Кузичев в своем Twitter-аккаунте высказал сомнения в том, что с такими формами борьбы можно достичь желаемого эффекта: «Если борьба с курением во многих проявлениях выглядит идиотически, то сам вред от курения как-то блекнет».

Иронично высказался Алексей Корнийчук: «Тогда накажите все памятники Петру, ведь это он виновен в курении граждан РФ!».