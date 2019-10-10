РИАМО - 10 окт. Росгидромет возглавил Игорь Шумаков, который ранее был заместителем руководителя службы, сообщается на сайте Росгидромета.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отправил в отставку с поста руководителя Росгидромета Максима Яковенко. По данным СМИ, причиной отставки могли стать замечания к работе ведомства по части взаимодействия с МЧС РФ. Яковенко возглавлял Росгидромет с сентября 2017 года.

«Сегодня, 10 октября, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин представил сотрудникам Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды нового руководителя службы Игоря Шумакова. Накануне распоряжение правительства РФ о его назначении было подписано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым», – говорится в сообщении.

По словам Кобылкина, в ближайшее время будет представлен план действий по укреплению материально-технической базы и развития Росгидромета. Среди задач – повышение надежности системы мониторинга, прогнозирования и предупреждения неблагоприятных природных явлений, обеспечение безопасности территорий и стратегических сфер экономики.

«Необходимо принять меры для включения Росгидромета в число современных, развитых и лучших служб мира», – подчеркнул Кобылкин.

Шумаков ранее замещал должность замруководителя Росгидромета. С 2008 по 2010 год трудился на постах заместителя директора департамента международного сотрудничества, директора департамента государственной политики и регулирования в области технологической и атомной безопасности, советника федерального министра природных ресурсов и экологии РФ.