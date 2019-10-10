РИАМО - 10 окт. Биохимический анализатор на 400 исследований в час приобрели для лаборатории больницы в Пушкине, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В клинико-диагностической лаборатории Московской областной больницы имени профессора Розанова пополнение – сейчас здесь идет установка нового большого биохимического многофункционального анализатора DIRUI, который может выполнять широчайший спектр исследований», – отмечается в сообщении.

Биохимический анализатор на 400 исследований в час, совместно с уже имеющимися анализаторами, позволит проводить срочные исследования в кратчайшие сроки. Это необходимо для определения состояния больного и помогает врачам купировать угрожающие жизни факторы.

К анализатору в комплекте идет компьютер, блок контроля качества и многофункциональная система очистки воды, автономный дистиллятор. Эта система состоит из нескольких фильтров грубой и тонкой очистки – анализы будут идеальной точности.

Все выполненные исследования сохраняются в памяти компьютера в течение года, что удобно для динамического наблюдения за изменениями результатов, а также, при необходимости, для их дублирования.

«Благодаря такому мощному парку анализаторов, теперь есть возможность делать и платные анализы в день обращения в течение нескольких часов. Это удобно для пациентов, заинтересованных в скорости и качестве, а также в адекватной цене исследований», – пояснила заведующая клинико-диагностической лабораторией Татьяна Воробьева.

После установки многофункционального анализатора все высокотехнологические биохимические исследования будут выполняться на базе центральной клинико-диагностической лаборатории, находящейся на территории стационара. В лабораториях района будет проводиться легкая биохимия, необходимая для лечения и диагностики на местах.