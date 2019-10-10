РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 окт. В подмосковном Подольске сотрудники полиции задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в краже товаров из магазина на сумму более 13 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть 3 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 28-летней управляющей магазина о том, что из торгового зала неизвестным были похищены товары на общую сумму более 13 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был установлен и задержан ранее судимый 32-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый подписал обязательство о явке, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.