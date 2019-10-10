РИАМО (БАЛАШИХА) – 10 окт. Сотрудники полиции подмосковной Балашихи задержали подозреваемого в хранении наркотиков жителя столицы, у него изъяли более 200 граммов амфетамина, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Полицейские МУ МВД России «Балашихинское» в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий у одного из домов на улице Лесопарковая в Балашихе задержали 22-летнего жителя Москвы.

«В ходе личного досмотра в рюкзаке у мужчины обнаружили и изъяли пакет из полимерного материала с порошкообразным веществом. По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является психотропным веществом – амфетамином, общим весом более 200 граммов», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.