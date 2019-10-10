РИАМО - 10 окт. В Московском Кремле 19 октября состоится последний развод пеших и конных караулов Президентского полка в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной службы охраны РФ.

«На Соборной площади Московского Кремля 19 октября 2019 года пройдет последняя в этом году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка службы коменданта Московского Кремля ФСО России», – отмечается в сообщении.

Юбилейный, 15-й сезон церемоний развода пеших и конных караулов открыли в этом году в апреле. По традиции первое выступление военнослужащих Президентского полка прошло на Соборной площади в Кремле.

Представление объединяет в себе самые яркие, зрелищные элементы российских воинских церемоний, включая демонстрацию строевых приемов с оружием и элементов конной карусели.