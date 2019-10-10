РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 окт. На проспекте 50 лет Октября в подмосковном Подольске по просьбе жительницы провели ремонт тротуара, поврежденного при аварии, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение с просьбой отремонтировать тротуар в микрорайоне Климовск. Она отметила, что на проспекте 50 лет Октября после аварии повредился тротуар.

«Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу строительства тротуара на автодороге микрорайона Климовск и сообщает, что данная дорога является дорогой местного значения. Работы по ремонту тротуара выполнены», – сказал замглавы округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.