РИАМО – 10 окт. Причиной гибели двух мужчин, тела которых нашли накануне в арендуемой квартире по улице Германа Титова в Химках, могла стать передозировка наркотиками, сообщает РИА Новости.

«С места ЧП изъят белый порошок, который отправили на химическое исследование. После экспертиз следствие будет решать, возбуждать ли уголовное дело», – отмечается в сообщении.

Погибшие 1990 и 1992 годов рождения работали бортпроводниками в одной из российских авиакомпаний. Один из погибших был родом из Башкирии, а второй — из Кирова.

Расследованием их гибели занимается Следственный комитет. Уже назначено проведение судебно-медицинского исследования.

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