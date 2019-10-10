РИАМО - 10 окт. За неделю на гонку с препятствиями «Живу Спортом» в Одинцове зарегистрировались 1,2 тысячи участников, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«В парке культуры, спорта и отдыха в Одинцове 2 ноября в четвертый раз пройдет гонка с препятствиями «Живу Спортом». За неделю на ежегодное мероприятие зарегистрировались 200 команд, в состав каждой из которых входят шесть человек», – отмечается в сообщении.

Организаторы приготовили участникам трассу из 19 препятствий протяженностью около 19 километров по пересеченной местности. Выдача стартовых пакетов начнется в 09:00, а торжественная церемония открытия состоится в 12:00.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков пояснил, что гонка «Живу Спортом» стала традиционной для Подмосковья.

«За неделю с момента открытия регистрации мы заполнили все свободные места, что говорит о востребованности таких мероприятий у наших граждан. До 28 октября будет вестись работа с базой зарегистрировавшихся команд на предмет участия в гонке. Отказавшиеся команды по тем или иным причинам будут заменены на коллективы, которые попадут в список ожидания. Ждем всех 2 ноября в Одинцове», – резюмировал министр.