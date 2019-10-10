РИАМО - 10 окт. В Орехово-Зуеве завершается благоустройство второй очереди городского парка 30-летия Победы, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Данный парк заложили еще в 1975 году, но его масштабная реконструкция началась только в 2017 году.

«В рамках второго этапа благоустройства сделаны тротуарные дорожки, ландшафтное освещение, озеленение, установлены два павильона фудкорта. Здесь также появился подиум для занятия йогой и подиум-песочница. Обустроена береговая зона реки Клязьмы», – отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В настоящий момент ведутся работы по благоустройству набережной от пирса до Мадонского моста, строительству туалетов, установке малых архитектурных форм, обустройству павильона проката на подиуме йоги, устройству освещения на площади у Мадонского моста, забора, ограждающего парка на участке от Мадонского моста до тротуара Мадонской улицы, променада на участке от Мадонской улицы до Мадонского моста.

В рамках первого этапа территорию очистили от сухостоя и мусора. В парке обустроили 11 тысяч квадратных метров пешеходных зон, установили фонтан, теннисные столы, детские игровые площадки и зону воркаута.

Кроме того, открыли первый в Подмосковье скейтпарк с трибуной для зрителей.