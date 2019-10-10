РИАМО – 10 окт. Объявлены лауреаты Нобелевской премии по литературе, ими стали поэтесса из Польши Ольга Токарчук и драматург из Австрии Петер Хандке, сообщает Федеральное агентство новостей.

В этот раз премия досталась сразу двум людям в связи с тем, что в прошлом году объявление лауреата было отложено из-за громкого скандала в Шведской королевской академии наук, в результате которого несколько членов Нобелевской комиссии ушли в отставку. Таким образом, Токарчук получила Нобелевскую премию за 2018 год, а Хандке — за 2019 год.

«Австрийского драматурга отметили за «влиятельную работу, в которой с лингвистической изобретательностью он исследовал периферию и специфику человеческого опыта», - говорится в сообщении.

В то же время польскую писательницу и поэтессу отметили «за воображение повествователя, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни».