РИАМО - 10 окт. Фермеры Подмосковья смогут перевести работу хозяйств на искусственный интеллект, пока такая система внедрена на одной ферме, сообщил РИАМО в четверг директор дивизиона центра «Север» компании «Мустанг технологии» Владимир Андреев.

«Мы разработали первую в России систему искусственного интеллекта для молочных хозяйств. <…> Это аналитика и прогнозы всего, что происходит на ферме. Если какую-то цифру занесли в любую программу, искусственный интеллект ее обрабатывает и выдает показатели, что происходит на ферме сегодня. Программа говорит о том, что будет завтра, если ты ничего не поменяешь сейчас. Соответственно это краткосрочные, долгосрочные прогнозы, четкое понимание ситуации с кормами, ветврачами, коровами, с молоком, любыми показателями», - сказал Андреев.

Он добавил, что руководитель любого уровня может получить доступ к информации о его ферме на любом устройстве - с планшета или телефона.

«Это одно из направлений, в котором мы сотрудничаем с Минсельхозом Московской области. Минсельхоз очень заинтересован в прозрачности и корректности цифр, в оперативности. Да, мы сейчас думаем о том, как это реализовать совместно с Минсельхозом на каждой ферме. Это амбициозный проект, он долгосрочный», - заключил Андреев.

В Москве с 9 по 12 октября проходит XXI Всероссийская агропромышленная выставка в рамках недели АПК «Золотая осень». В центральной части основного павильона ВДНХ на выставке работает стенд Московской области, где представлена экспозиция достижений подмосковных производителей.