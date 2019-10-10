РИАМО – 10 окт. В Можайском городском округе завершили ремонт восьми участков дорог регионального значения, где заменили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины и нанесли горизонтальную разметку, работы также провели на участках муниципальных дорог, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы были выполнены на участках Уваровка – Ивакино – Губино – Можайск – Бычково с 0 по 4,2 километра, Заболотье – Дровнино – Дурыкино – Дровнино – Твердики с 0 по 0,9 километра, Уваровка – Семеновское – Кусково – Люльки с 0 по 6,3 километра, с 13,7 по 15,7 километра, с 18 по 20 километр, Можайское шоссе – Большое Тесово – Облянищево – Шаликово с 0 по 3,4 километра, М-1 «Беларусь» – Верея с 0 по 8,1 километра и улице Клементьевская с 0 по 1,5 километр.

«Ранее на территории округа завершили ремонт муниципальной дорожной сети, заменив дорожное покрытие на 26 участках. Покрытие уложили по дорогам в 20 населенных пунктах: городе Можайске, деревнях Аксаново, Бартеньево, Клемятино, Фомино, Шохово и других. Четыре участка отремонтировали благодаря поддержке жителей на «Доброделе»: дороги в деревнях Бабаево, Блазново, Преснецово, а также участок на автодороге Заслонино – Астафьево – Чернево – Холмово – кладбище деревни Острицы-1», – говорится в сообщении.

Общая протяженность ремонта региональной и муниципальной сети составила около 40 километров.

Для улучшения пропускной способности перекрестков на трех участках в округе реализуется областной проект «Быстрые решения».

На пересечении улиц Мира и 20 Января основные работы по устройству дополнительных полос движения, уширению двухполосного проезда завершены; также на перекрестке (пересечение деревни Тетерино, поворот на Поречье) завершены основные работы по устройству дополнительных полос, переустройству светофорного объекта и организации парковки; продолжаются работы по увеличению радиуса закругления, организации водоотвода и переустройству светофорного объекта на пересечении улиц Коммунистическая и 1-я Железнодорожная.

На территории муниципалитета в рамках повышения уровня безопасности дорожного движения построили 20 тротуаров вдоль дорог регионального значения: Заболотье – Дровнино – Дурыкино в деревнях Бражниково, Дровнино, Михалево, Дурыкино и поселке Цветковский, Уваровка – Семеновское – Кусково – Люльки в деревнях Мокрое и Киселево, Уваровка – Ивакино – Губино – Можайск – Сокольниково – Бартеньево в селе Сокольниково, Можайск – Клементьево – Руза – Клементьево в деревне Павлищево, М-1 «Беларусь» – Отяково – станция Можайск в деревне Отяково, а также на улице Амбулаторная.

Ознакомиться с адресным списком ремонта можно на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.