РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 окт. В подмосковном Подольске приняли два подъезда в многоквартирном доме на Домодедовском шоссе, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках партийного проекта «Городская среда» прошла итоговая приемка работ по ремонту двух подъездов по улице Домодедовское шоссе, дом №23. В мероприятии принял участие депутат совета депутатов от фракции «Единая Россия» Валерий Гончаров, представители подрядчика и Государственной жилищной инспекции Московской области, Ассоциации председателей МКД, общественности. Работы были приняты без замечаний», – говорится в сообщении.

В Московской области уже два года реализуется программа софинансирования ремонта подъездов в жилых домах «Мой подъезд». Жители вправе инициировать общее собрание собственников помещений, после чего обратиться в управляющую компанию для включения адреса в перечень подъездов, требующих проведения текущего ремонта.

«Дом №23 в районе Добрятино считался проблемным с точки зрения износа здания и коммуникаций. Согласно конструктивным особенностям, подъезд не отапливается. Старые рамы окон приводили к теплопотере в зимнее время. МУЖРП №4 достался в обслуживание ветхий фонд. К ремонтным работам подошли системно, поменяли старые окна на профили из пластика, деревянный пол был полностью обновлен, стены и перила приведены в образцовый порядок. Покрашен фасад здания. Благодаря программе софинансирования работы были проведены своевременно», – отметил Гончаров.