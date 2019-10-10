РИАМО - 10 окт. Сведения в отношении ООО «Стройтехзаказ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения условия заключенного контракта по сносу дома в Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство рассмотрело сведения, представленные МБУ «Жилищное эксплуатационное учреждение». Учреждение заключило с обществом контракт на оказание услуг на выполнение работ по сносу многоквартирного дома в городе Мытищи.

«В связи с нарушением фирмой условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», – отмечается в сообщении.

На заседании комиссии УФАС общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, антимонопольное ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Стройтехзаказ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.