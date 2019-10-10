РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 окт. Власти Подмосковья утвердили проект планировки территории для строительства участка автомобильной дороги МКАД – Котельники – Егорьевское шоссе, соответствующее постановление правительства Московской области имеется в распоряжении «РИАМО в Люберцах».

«Утвердить проект планировки для строительства участка автомобильной дороги МКАД – Котельники – Егорьевское шоссе в городских округах Люберцы и Котельники. <...> Проект планировки территории подготовлен в целях выделения моментов планировочной структуры, установление границ территории общего пользования, границ зон размещения планируемых объектов капитального строительства, определения характеристик планируемого развития территории», – говорится в материале.

Строительство дороги улучшит условия движения транспорта для жителей Люберец и Котельников за счет создания прямого выхода на дорогу М5 «Урал», а также нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу. Начало строительства дороги – в районе транспортной развязки на 21 километре федерального значения М5 «Урал». Конец трассы – на дороге регионального значения Москва – Егорьевск – Тума – Касимов.

Протяженность участка составит три километра, организуют четыре полосы движения. Также построят пять путепроводов. Данная дорога станет дорогой регионального значения.