РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 окт. Двадцать восемь лифтов заменят в многоквартирных домах (МКД) Красногорска до конца текущего года, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«До конца года в городском округе Красногорск заменят 28 лифтов в девяти многоквартирных домах. Установка новых кабин будет осуществлена в рамках региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Московской области, на 2014-2049 годы», – говорится в сообщении.

Замене подлежат лифты в доме №7Б на улице 50 лет Октября, в домах №№24, 26, 28 и 30 на улице Братьев Горожанкиных, в доме №36 на улице Ленина, в доме №15 на улице Циолковского и в доме №12 на Ильинском шоссе в Красногорске. Кроме того, заменят лифты в доме №17 на улице Панфилова в поселке Нахабино.