РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 окт. Пробка длиной более 3 километров образовалась в центре подмосковного Подольска в четверг днем, следует из сервиса «Яндекс. Пробки».

По данным сервиса, по состоянию на 14:40 в центре округа образовалась пробка длиной более 3 километров. Движение затруднено от съезда с Овражного тупика на проспект Ленина до поворота на улицу Володи Дубинина с Большой Серпуховской улицы. Средняя скорость движения составляет 20 километров в час.

Также движение затруднено на улицах Кирова, Матросская, Комсомольская, Рабочая, Февральская и других.