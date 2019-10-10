РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 окт. Ремонтные работы в двух домах на улицах Смирновская и Волковская в Люберцах завершат в конце октября, говорится в сообщении пресс-службы депутата Мособлдумы Дмитрия Дениско.

В четверг Дениско проинспектировал ход капитального ремонта в доме №18, корпус 20 по улице Смирновская и в доме №13 по улице Волковская Люберец. Совместно с представителем генерального подрядчика АО «ЛГЖТ» Татьяной Екатериничевой и членами группы общественного контроля депутат осмотрел качество работ и уточнил сроки окончания ремонта.

«Работы в обоих домах начаты 25 сентября и планируются завершить к концу октября. В доме по адресу: улица Смирновская, дом 18, корпус 20 произведено оштукатуривание кирпичного фасада, и в ближайшие дни подрядчик произведет шпаклевку и покраску фасада дома», – сказал Дениско.

Он добавил, что в доме №13, расположенном по улице Волковская, работы выполнены на 40%, штукатурку и шпаклевку стен уже провели для будущей покраски фасада дома.

Дениско подчеркнул, что работы по капитальному ремонту многоквартирных домов осуществляют качественно и сроки не нарушены, поскольку подрядчик АО «ЛГЖТ» располагает всем необходимым для работы: техникой, специалистами и оборудованием.

«В рамках плана реализации региональной программы Московской области по проведению капитального ремонта, порядка 125 жилых домов будут отремонтированы в 2019 году в городском округе», – заключил Дениско.