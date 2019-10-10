РИАМО - 10 окт. В Ленинском городском округе антимонопольная служба выявила нарушения в действиях госучреждения социального обслуживания «Островский психоневрологический интернат» при проведении торгов, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Интернат проводил электронный аукцион на поставку канцелярских товаров и неправомерно отклонил заявку ООО «Оптторг». Компания направила жалобу в ФАС.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий интерната и признало жалобу ООО «Оптторг» обоснованной», - говорится в сообщении.

В адрес интерната антимонопольная служба направила обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений, допущенных при проведении аукциона.