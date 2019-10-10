РИАМО – 10 окт. Суд признал правомерность привлечения к ответственности владельца ООО «Агафоново» из Подольска за нарушение требований земельного законодательства РФ, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В декабре 2018 года была проведена проверка соблюдения требований земельного законодательства РФ в отношении ООО «Агафоново», собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения, площадью 88,89 гектара, расположенного в городском округе Подольск.

«В процессе проведения проверки, управлением был выявлен факт нарушения земельного законодательства РФ, выразившийся в неосуществлении должного контроля за выполнением установленных требований и мероприятий по защите земель сельскохозяйственного производства от зарастания сорной растительностью, а также за проведением мероприятий в области плодородия почв», – отмечается в сообщении.

За выявленные нарушения управлением должностное лицо ООО «Агафоново» было привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 80 тысяч рублей. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

«Не согласившись с постановлением управления, должностное лицо ООО «Агафоново» обратилось в Дорогомиловский районный суд города Москвы с жалобой о признании незаконным и подлежащим отмене постановления», – дополняется в пресс-релизе.

В конце июня этого года решением Дорогомиловского районного суда Москвы постановление управления в отношении должностного лица ООО «Агафоново» оставлено без изменения, жалоба – без удовлетворения.