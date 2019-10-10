РИАМО - 10 окт. В Подмосковье для целей проектирования специалисты выдали свыше 350 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) с начала октября 2019 года, из которых 35% – под объекты нежилого назначения, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству региона.

«В долгосрочной перспективе на зарезервированных под такие объекты территориях может появиться порядка 5 тысяч новых рабочих мест», – заявил председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Лидерами по количеству выданных ГПЗУ за данный период стали городские округа: Раменский, Домодедово и Рузский.

Кроме того, Гордиенко отметил, что из 122 ГПЗУ, выданных для целей проектирования объектов нежилого назначения, порядка 20% приходится на торговый и складской функционал, 15% – на объекты, связанные с сельскохозяйственной отраслью, и около 10% – на детские сады, школы, поликлиники, дома творчества.

«ГПЗУ является документом, на основании которого правообладатель понимает потенциал и перспективы развития земельного участка, с учетом его планировочных ограничений», – дополнил Гордиенко.

Он привел пример того, как комитет выпустил ГПЗУ на земельный участок в Дубне, где в перспективе планируют возвести корпус по производству комплектующих для авиационной промышленности, там будет создано около 50 новых рабочих мест.

Услуга по подготовке и регистрации градостроительных планов земельных участков была оцифрована подмосковными властями одной из первых и доступна в электронном виде на региональном портале госуслуг (РПГУ Московской области) с 2017 года https://uslugi.mosreg.ru/services/6909, в дополнение к ГПЗУ в обязательном порядке предоставляется информация о технических условиях подключения к инженерным сетям.