РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 окт. В подмосковных Люберцах 20 октября пройдет турнир по карате, приуроченный к 85-летию легендарного командира группы «А» КГБ-ФСБ России, Героя Советского Союза, генерал-майора Геннадия Зайцева, сообщил журналистам глава горокруга Владимир Ружицкий.

«Национальная ассоциация карате, администрация городского округа Люберцы, Международная ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», Федеральное агентство по делам национальностей проведут 20 октября в подмосковных Люберцах турнир по карате имени Геннадия Зайцева», – сказал Ружицкий.

Как ожидается, в соревнованиях примут участие спортсмены из разных регионов страны.

«Организуя их, мы преследуем главную цель – максимально пропагандировать здоровый образ жизни, всемерно содействовать патриотическому воспитанию детей и молодежи, а также укреплению межнационального согласия и связей между регионами страны», – подчеркнул Ружицкий.

По его словам, в показательных выступлениях на торжественном открытии турнира планируется выступление Президентского полка, подразделений Росгвардии и Семеновского полка министерства обороны России.