РИАМО – 10 окт. Президент России Владимир Путин произвел ряд кадровых перестановок в своей администрации, сменив начальников трех управлений, сообщается на официальном сайте Кремля.

«Назначить Травникова Максима Александровича начальником управления президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров, освободив его от занимаемой должности», – говорится в тексте указа, подписанного президентом.

Ранее Травников возглавлял управление по обеспечению конституционных прав граждан. По решению президента его на этом посту заменит Татьяна Локаткина.

Кроме того, глава государства подписал указ о назначении Антона Федорова начальником управления информационного и документационного обеспечения президента.