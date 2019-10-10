РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 окт. Читательская встреча, посвященная 200-летию Федора Достоевского, прошла в подмосковных Люберцах, ее участники посмотрели фильм о жизни и творчестве великого писателя, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«К 200-летию великого русского писателя Федора Достоевского в Центральной библиотеке имени Сергея Есенина прошла читательская встреча «Его величество классик». Ее участники смогли совершить виртуальную экскурсию в Дом-музей Достоевского», – говорится в сообщении.

Читатели «Есенинки» посмотрели фильм о жизни и творчестве великого писателя, об исторических местах, связанных с его именем, о творческом наследии, оставленном Достоевским.

«Бедные люди», «Униженные и оскорбленные», «Записки из подполья», «Преступление и наказание», «Идиот» сегодня входят в сокровищницу мировой литературы. На них воспитано не одно поколение молодежи как в России, так и за рубежом. Повести и романы Достоевского переведены практически на все языки мира», – отмечается в материале.

Встречи, посвященные 200-летию классика, продолжат в ноябре.