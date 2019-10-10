РИАМО – 10 окт. В НИИ детской онкологии и гематологии Национального исследовательского центра онкологии имени Блохина в Москве были допущены серьезные нарушения, которые требуют «скорейшего искоренения», к такому выводу пришла комиссия Минздрава, сообщает в четверг «Интерфакс».

В НИИ была направлена комиссия из 23 специалистов. Они выявили нарушения, проведя обходы, изучив истории болезней, заполненные до прихода нового директора НИИ Светланы Варфоломеевой. Вопросы вызвало использование новых протоколов лечения, которые не были одобрены чиновниками, а также были неэффективными.

«Каждый новый протокол, который там вводится, должен обязательно пройти этический комитет, ученый совет учреждения с тем, чтобы получить разрешение. А если эта технология выносится за пределы этого учреждения, она должна пройти такую же процедуру в министерстве здравоохранения РФ», - рассказал президент НМИЦ, главный внештатный детский онколог Минздрава РФ Александр Румянцев.

Ранее два замдиректора НИИ Максим Рыков и Георгий Менткевич, а также два онколога опубликовали видеообращение. В нем они просили сменить директора НИИ Светлану Варфоломееву. Кроме того, они рассказали, что пациентов стационара содержат в антисанитарных условиях, врачам начисляют неадекватные зарплаты, а также мешают работать и требуют уволиться. Позже видеообращение в их поддержку записали родители больных детей.

Тогда руководство НМИЦ и Минздрав России обвинили врачей в нарушении этики. После этого появилась информация о том, что родителям пациентов запретили общаться с журналистами под угрозой выписки. В НМИЦ данные сообщения опровергли.

В НМИЦ также признали, что в финансово-хозяйственной части управления центром были допущены ошибки, из-за которых зарплаты врачей в июле сократили на 40-50%. Кроме того, из-за определенных проблем придется уволить около 30 возрастных сотрудников.