РИАМО - 10 окт. В Подмосковье за 9 месяцев текущего года 2407 семей с тремя и более детьми получили бесплатные земельные участки, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«В текущем году удалось обеспечить землей на 1 тысячи семей больше, чем за аналогичный период 2018 года. Лидерство по предоставлению земли многодетным семьям держат городские округа: Дубна (343 семьи), Балашиха (268 семей), Химки (179 семей), Чехов (166 семей) и Серпухов (142 семей)», – отметил министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

При этом администрация Химок за прошедший месяц обеспечила участками 32 семьи, Чехова – 20, а Дубны – 15 семей, добавил он.

Министр пояснил, что всего с момента вступления в действие закона об обеспечении многодетных семей земельными участками землю в регионе получили 26010 семей.

«Лидерство по предоставлению многодетным семьям земли с момента действия закона (2011 год) держат городские округа Лотошино, Ступино, Серебряные Пруды, Луховицы и Шаховская. В данных округах процент обеспечения многодетных семей близится к 100%», – подчеркнул Коган.

По количеству выданных участков лидируют городские округа Щелково, где земля передана 1573 семьям, Богородский городской округ, где обеспечено землей 1055 семей, Сергиево-Посадский, где переданы многодетным 987 участков, Дмитровский с обеспеченными 918 семьями и Раменский, где многодетные семьи получили 910 участков.

Также в Подмосковье сформировано 2215 земельных участков для дальнейшего предоставления многодетным. В стадии формирования находится 2861 участок.