РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 10 окт. В подмосковном Красногорске 19 октября будут работать три площадки, где жители смогут написать Всеобщий музыкальный диктант, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.
«Девятнадцатого октября в 12:00 горокруг Красногорск присоединится к третьей Международной просветительской акции «Всеобщий музыкальный диктант». В округе для этого организованы три площадки: детская музыкальная хоровая школа «Алые паруса», Нахабинская и Петрово-Дальневская школы искусств», – говорится в сообщении.
Для тех, кто хочет хорошо подготовиться к участию в акции, профессиональные педагоги хоровой школы «Алые паруса» проведут бесплатное подготовительное занятия 12 октября.
«В этом году акция пройдет на 86 региональных площадках в 54 городах России. Участникам предстоит несколько раз прослушать авторский музыкальный отрывок, который исполняется опытным педагогом, и грамотно записать нотами услышанный материал», – поясняется в материале.
Зарегистрироваться для участия можно на сайте акции с 15 октября.
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