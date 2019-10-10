РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 10 окт. В подмосковном Красногорске 19 октября будут работать три площадки, где жители смогут написать Всеобщий музыкальный диктант, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Девятнадцатого октября в 12:00 горокруг Красногорск присоединится к третьей Международной просветительской акции «Всеобщий музыкальный диктант». В округе для этого организованы три площадки: детская музыкальная хоровая школа «Алые паруса», Нахабинская и Петрово-Дальневская школы искусств», – говорится в сообщении.

Для тех, кто хочет хорошо подготовиться к участию в акции, профессиональные педагоги хоровой школы «Алые паруса» проведут бесплатное подготовительное занятия 12 октября.

«В этом году акция пройдет на 86 региональных площадках в 54 городах России. Участникам предстоит несколько раз прослушать авторский музыкальный отрывок, который исполняется опытным педагогом, и грамотно записать нотами услышанный материал», – поясняется в материале.

Зарегистрироваться для участия можно на сайте акции с 15 октября.