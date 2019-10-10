РИАМО - 10 окт. Административно-пассажирская инспекция (АПИ) Московской области с начала октября 2019 года начала штрафовать водителей общественного транспорта за прием платы от пассажиров и открытие дверей во время движения, водители получили штрафы более чем на 70 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Для водителей общественного транспорта предусмотрен штраф в размере 800 рублей за прием оплаты проезда от пассажира во время движения транспортного средства. При повторном нарушении в течение года предусмотрен штраф в размере 1 тысячи рублей. Также определен штраф на сумму 500 рублей за открытие дверей во время движения.

«Первые проверки прошли в следующих муниципалитетах: Мытищах, Люберцах, Подольске, Химках, Клину, Долгопрудном, Егорьевске, Воскресенске, Коломенском округе, Лобне, Одинцовском, Наро-Фоминском, Раменском, Ленинском округах. За 9 дней сотрудники АПИ выявили более 90 нарушений на общую сумму свыше 70 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Из них 80 штрафов на общую сумму 64 тысячи рублей выписано водителям, которые принимали оплату за проезд пассажиров во время движения. Еще более 10 штрафов на общую сумму 6,5 тысяч рублей выписали за движение с открытыми дверьми.

«В 2018 году 45% всех дорожно-транспортных происшествий с участием пассажиров в общественном транспорте региона произошли по вине водителей, когда они принимали плату за проезд во время движения. Расширение полномочий пассажирской инспекции позволит повысить безопасность пассажиров в общественном транспорте», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Административно-пассажирская инспекция ведет работу по выявлению и пресечению фактов безбилетного проезда, невыдачи пассажиру документа, подтверждающего оплату проезда, непредоставления возможности безналичной оплаты проезда с использованием карты «Стрелка» и банковской карты, неправомерного использования документов на льготный или бесплатный проезд.