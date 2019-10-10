РИАМО – 10 окт. Грибную ферму в городском округе Электросталь планируют открыть в конце ноября, сообщил в среду министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Сегодня там снаружи сделано все, идет монтаж оборудования. Мы рассчитываем, что в конце ноября эта (грибная – ред.) ферма уже начнет работу, начнет принимать сотрудников для того, чтобы производить качественные грибы», – заявил Разин журналистам на выставке «Золотая осень».

Ранее министр подчеркивал, что появление данной фермы позволит Московской области сохранить лидирующие позиции по производству грибов в России. Здесь будут выращивать 5 тысяч тонн шампиньонов в год.

Кроме того, сам комплекс будет состоять из 24 специальных камер, а площадь выращивания составит более 23 тысяч квадратных метров. Реализовать проект планируют в начале 2020 года. Появление новой грибной фермы создаст в Электростали около 180 дополнительных рабочих мест.

О строительстве фермы стало известно после подписания соглашения между правительством Московской области и торговым домом «Богородские овощи». Договор был заключен в рамках Российского инвестиционного форума, проходившего в феврале 2018 года в Сочи.

XXI Всероссийская агропромышленная выставка проходит в Москве на ВДНХ в рамках недели АПК «Золотая осень» с 9 по 12 октября. Здесь представлены как крупнейшие инвестиционные проекты Подмосковья, так и небольшие фермерские хозяйства.

В центральной части основного павильона ВДНХ на Всероссийской сельскохозяйственной выставке «Золотая осень-2019» работает стенд Московской области, где представлена экспозиция достижений подмосковных производителей.