РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 окт. Ремонт декоративной подсветки деревьев на бульваре Юности в подмосковном Подольске проведут до 21 ноября по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на неисправные фонари уличного освещения на новом бульваре Юности. Он отметил, что по всему бульвару не работает декоративная подсветка деревьев.

«Рассмотрев обращение по вопросу неработающей декоративной подсветки на бульваре по улице 50 лет ВЛКСМ сообщаем, что факты подтвердились. Работы по восстановлению работоспособности декоративной подсветки будут проведены в срок до 21 ноября», – сказал замглавы администрации округа по строительному комплексу Петр Гапонов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.