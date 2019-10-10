РИАМО - 10 окт. Власти Московской области на данный момент уделяют много внимания развитию экспортно-ориентированного перерабатывающего кластера на территории региона, они видят в этой сфере потенциальных инвесторов, сообщил в среду министр сельского хозяйства Московской области Андрей Разин.

«Дальше мы идем в рамках поручения президента по увеличению экспорта, мы фокусируем свое внимание на экспортно-перерабатывающем кластере, ориентированном на действующую железнодорожную инфраструктуру и на наши существующие хабы», - сказал Разин на выставке «Золотая осень» в ходе бизнес-сессии «Поддержка инвестиций в собственный капитал».

Он отметил, что власти Подмосковья видят в этом кластере инвесторов, которые будут перерабатывать сырье, производить готовый продукт в упаковке для внешних рынков.

«Кто это будет? Я вам названия точно сейчас не скажу, но точно знаю, что их у нас будет достаточно, чтобы все наши бюджетные инвестиции данное направление реализовали», - добавил Разин.

Всероссийская агропромышленная выставка проходит в Москве на ВДНХ в рамках недели АПК «Золотая осень» с 9 по 12 октября. На ней представлены крупнейшие инвестиционные проекты Московской области.

На выставке работает стенд Подмосковья, где показываются успешные инвестиционные и импортозамещающие проекты в сфере агропромышленного комплекса, отражающие актуальную ситуацию в регионе, широко представляются экспортный потенциал и инвестиционные возможности.