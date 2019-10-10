РИАМО - 10 окт. Школьников и студентов Подмосковья в возрасте от 13 до 18 лет направят на социально-психологическое тестирование, ожидается, что участие в нем примет более 300 тысяч ребят, обучающихся в средних, средне-специальных и высших образовательных учреждениях региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.
«Это очень важная работа, не секрет, что в подростковый период некоторые ребята испытывают трудности. Наша задача – определить, что ребенок нуждается в помощи, и оказать ее», – отметила первый зампред правительства Московской области – министр образования региона Ольга Забралова.
Подобное тестирование проводится в регионе ежегодно. В прошлом году участие в нем приняли 315 тысяч школьников и студентов.
Цель тестирования — выявление психологических проблем детей, которые могут привести к употреблению психоактивных веществ, асоциальным явлениям, суицидам. Итоги исследования поступят в министерство здравоохранения Подмосковья. По результатам тестирования детей из «группы риска» направят на дополнительные медицинские профилактические осмотры.
«Псих» или «адекват»: проверь свою вменяемость
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10 октября отмечается День психического здоровья. РИАМО предлагает пройти тест и выяснить, нет ли у вас психического расстройства (просим не относиться к результатам слишком серьезно).
Вам кажется, что нормальных людей вокруг нет? Ведь каждый человек со своей «чудинкой», «изюминкой», «прибабахом»? Вы и сам такой же, правда? И это вам представляется совершенно нормальным. Истерика из-за холодной пиццы, доставленной курьером, или недельная апатия из-за того, что сериал не продлили еще на один сезон — это и правда события, способные выбить из колеи человека даже с самой устойчивой психикой.
Вы до того нормальный, что в наше непростое время это даже как-то подозрительно! Когда весь мир будет сходить с ума, именно вы, спокойный, адекватный и, главное, психически здоровый человек, придете и спасете всех. Берегите нервы, товарищ, ведь такие, как вы — на вес золота.
Ваши шутки кажутся друзьям слегка «за гранью», а некоторые честно стали избегать встреч с вами? Вполне возможно, вы очень творческая личность, которой, конечно же, простительны и «особый взгляд» на вещи, и разные эксцентричные выходки. Но, может, пора бросать проходить тесты «про психов» и наведаться к специалисту? Чтобы лишний раз убедиться, что все в порядке.
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