РИАМО - 10 окт. Школьников и студентов Подмосковья в возрасте от 13 до 18 лет направят на социально-психологическое тестирование, ожидается, что участие в нем примет более 300 тысяч ребят, обучающихся в средних, средне-специальных и высших образовательных учреждениях региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Это очень важная работа, не секрет, что в подростковый период некоторые ребята испытывают трудности. Наша задача – определить, что ребенок нуждается в помощи, и оказать ее», – отметила первый зампред правительства Московской области – министр образования региона Ольга Забралова.

Подобное тестирование проводится в регионе ежегодно. В прошлом году участие в нем приняли 315 тысяч школьников и студентов.

Цель тестирования — выявление психологических проблем детей, которые могут привести к употреблению психоактивных веществ, асоциальным явлениям, суицидам. Итоги исследования поступят в министерство здравоохранения Подмосковья. По результатам тестирования детей из «группы риска» направят на дополнительные медицинские профилактические осмотры.