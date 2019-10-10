РИАМО - 10 окт. В Подмосковье и Москве на выходных будет достаточно тепло, среднесуточная температура превысит норму на 3-5 градусов, но ожидаются дожди и сильные порывы ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В ночь на 11 октября пройдет небольшой, местами умеренный дождь. В столице будет не прохладнее 7-9 градусов, по области — 4-9 градусов, местами будут возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. Днем по-прежнему с небольшим дождем, в Москве — 10-12 градусов, в Подмосковье — 8-13. Западный, юго-западный ветер будет несильным — 3-8 метров в секунду.

«В ночь на субботу местами небольшой дождь, в столице — 7-9 градусов, по области — 4-9 градусов, юго-западный, южный ветер усилится до 5-10 метров в секунду. Днем прогнозируется дождь, и местами порывы ветра — до 12-17 метров в секунду. В Москве 10-12 градусов, в Подмосковье — 7-12», — говорится в сообщении.

Небольшие дожди ожидаются 13 октября, скорость ветра составит 7-12 метров в секунду, местами порывы усилятся до 13-18 метров в секунду. Ночью в Москве будет 8-10 градусов, в Подмосковье – 5-10 градусов, днем — 11-13 градусов в столице, 9-14 градусов по области.

В начале следующей неделе также ожидается небольшой дождь. Ночью будет 4-10 градусов, днем — 10-16 градусов.