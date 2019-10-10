РИАМО (КОРОЛЕВ) – 10 окт. Совет депутатов подмосковного Королева утвердил Александра Ходырева на должность главы городского округа, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В четверг в Королеве прошло заседание городского совета депутатов, на котором комиссия для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа под председательством депутата Мособлдумы Сергея Керселяна озвучила свое решение. На конкурс свои документы подали три кандидата.

«Первое заседание комиссии состоялось 3 октября. В комиссию поступили документы от трех кандидатов. Комиссия направила запросы в налоговую инспекцию и МВД с целью проверки достоверности предоставленных данных. Все три кандидатуры рекомендованы комиссией для голосования на заседании совета депутатов. Были рекомендованы на голосование три кандидата – Александр Ходырев, Владимир Ковтуненко и Валерий Мясоедов», – сказал Керселян.

Конкурсная комиссия состоит из шести человек, троих из которых утвердил городской совет депутатов, еще троих назначил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Члены комиссии рассмотрели все поданные кандидатами документы и допустили на голосование всех трех кандидатов. Депутаты поддержали кандидатуру Александра Ходырева.

Также на заседании были внесены изменения в положение совета депутатов. Был избран председатель совета депутатов, им стал Дмитрий Денисов. Была утверждена новая структура городской администрации.