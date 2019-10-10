РИАМО - 10 окт. На предстоящий матч Россия – Шотландия в столичных «Лужниках» не пустят пьяных болельщиков, а также лиц, которые будут прятать пиротехнику и другие запрещенные предметы, говорится в сообщении пресс-службы управления Росгвардии по Москве.

Сотрудники Росгвардии примут участие в обеспечении общественного порядка во время отборочного матча ЧЕ-2020 по футболу между сборными России и Шотландии. Перед игрой стадион обследуют кинологи со служебными собаками и сотрудники инженерных подразделений Росгвардии. Во время матча прилегающие к стадиону территории будут патрулировать дополнительные наряды.

«Пропуск зрителей на территорию арены будет осуществляться через рамки металлодетекторов. Лица в состоянии алкогольного опьянения на стадион допускаться не будут», – говорится в сообщении.

Кроме того, запрещено проносить режущие предметы, стеклянную тару, а также пиротехнику. В случае нарушения зрителями правил поведения при проведении матча они будут привлечены к административной ответственности.

Сборные России и Шотландии сразятся в отборочном матче Евро-2020 на стадионе «Лужники». Начало в 21:45.