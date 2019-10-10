РИАМО - 10 окт. В Подмосковье до утра 11 октября продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Этот уровень погодной опасности в Подмосковье из-за ветра со скоростью 12-17 метров в секунду объявили с 18 часов 10 октября до 6 часов 11 октября. До вечера четверга в Московском регионе действует предупреждение из-за дождя.

«Желтый» уровень объявили также в Липецкой, Воронежской и Белгородской областях.

В Московском регионе 11 октября будет облачно, пройдет дождь. Ночью ожидаются сильные порывы ветра. Температура ночью составит плюс 7-9 градусов, днем — 10-12 градусов.