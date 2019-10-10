РИАМО – 10 окт. Правоохранители установили личности мужчин, тела которых нашли в съемной квартире в Химках, ими оказались стюарды одной из российских авиакомпаний, сообщает kp.ru.



Ранее пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью сообщала, что тела двух мужчин 1990 и 1992 годов рождения нашли накануне в арендуемой квартире по улице Германа Титова в Химках без внешних признаков насильственной смерти. С места происшествия изъято порошкообразное вещество белого цвета, которое отправлено на химическое исследование.

«Обнаружены трупы двух стюардов одной из российских авиакомпаний. <…> Погибшими являются уроженцы Башкортостана и Кирова, 29-летний Вадим и 27-летний Антон», - сообщил источник издания.



Трупы направили в морг для проведения судебно-медицинского исследования.

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