РИАМО - 10 окт. Пассажиры смогут пересесть на 44 станции других линий метро, Московского центрального кольца (МЦК), Московских центральных диаметров (МЦД) и радиальных направлений железной дороги после ввода в эксплуатацию Большой кольцевой линии метрополитена, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

По словам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, главной задачей БКЛ является создание широкой сети пересадочных станций на подъезде к центру города.

«Если сейчас пассажирам приходится ехать до Кольцевой линии или на станции внутри кольца, то с вводом БКЛ сделать это можно будет раньше. Схожие функции сегодня выполняет МЦК, а построив БКЛ, мы получим две новые кольцевые линии, обслуживающие разные части городских территорий. За счет перераспределения пассажиропотоков снизится загруженность центральных станций и участков линий метро, а у пассажиров появится большая вариативность маршрутов в поездках по городу», – заявил Хуснуллин.

Глава Стройкомплекса напомнил, что со станций Большого кольца метро можно будет сделать 23 пересадки на другие линии подземки (включая перспективные ветки в Коммунарку, Бирюлево и Рублево-Архангельское), четыре пересадки на МЦК, шесть пересадок на МЦД-1 и МЦД-2, 11 пересадок на радиальные линии железной дороги, многие их которых впоследствии могут войти в состав Московских центральных диаметров.

«Крупный пересадочный узел появится, например, на станции БКЛ «Нижегородская». Здесь соединятся две линии метро (БКЛ и Некрасовская – ред., станция МЦК «Нижегородская» и Казанское направление железной дороги. Чтобы пассажирам было удобнее, мы перенесли платформу «Карачарово» ближе к метро и МЦК», – пояснил заммэра.

В проекте «Активный гражданин» в четверг стартовало голосование, посвященное строительству Большой кольцевой линии метро. Москвичи могут оценить проект БКЛ и оставить свои предложения и замечания по его дальнейшему развитию.

Строительство Большой кольцевой линии Московского метрополитена является крупнейшим в мире проектом в области метростроения. Длина линии составит 70 километров, на ней будут 31 станция и два электродепо. БКЛ разгрузит действующие станции внутри кольца, а также Кольцевую линию подземки.