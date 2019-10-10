РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 10 окт. На Рижском направлении МЖД изменится расписание пригородных поездов с 17 по 25 октября из-за ремонтных работ, сообщается на официальном сайте РЖД.

«С 17 по 25 октября по рабочим дням изменится расписание части пригородных поездов Рижского направления Московской железной дороги. Это связано с продолжающимися работами по ремонту второго главного пути на участке Тушино – Павшино – Нахабино. Технологические «окна» назначены с 10:00 до 18:00», – говорится в сообщении.

На период работ внесены изменения в расписание пригородных поездов, так как движение поездов осуществляется в реверсивном режиме по одному пути.

«Железнодорожники демонтируют старую рельсошпальную решетку, проводят работы по формированию и выравниваю насыпи, укладывают новый путь. Чтобы снизить уровень шума и повысить комфорт пассажиров во время поездки, будет уложен бесстыковой путь», – добавляется в сообщении.

С изменениями в графике движения поездов можно ознакомиться в онлайн-расписании на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

«МЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и приносит извинения за временные неудобства», – заключается в материале.