РИАМО – 10 окт. На сегодняшний день размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров составляет 15,4 тысячи рублей, в Пенсионном фонде России (ПФР) прогнозируют в 2020 году рост до 16,4 тысячи рублей, сообщает ТАСС.

«Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров мы прогнозируем в 2020 году 16,4 тысячи рублей с увеличением до 18,3 тысячи рублей в 2022 году», - сказал глава ПФР Антон Дроздов.

По его словам, законодательством предусмотрена индексация пенсий на 6,6% в 2020 году. Кроме того, заложена индексация на уровне в 6,3% в 2021-м и 5,9% в 2022 году.

«Инфляция, я обращу внимание, в этом году ожидается 3,8%, по прогнозу, в следующем - 3% и дальше, в 2021 и 2022 годах - 4%», - добавил Дроздов.

Он отметил, что с 1 апреля 2020 года также повысят по государственному пенсионному обеспечению. Здесь также предусмотрена индексация по росту прожиточного минимума пенсионера в 7% на 2020 год. На 2021 год заложена индексация на 2,6%, а на 2022 год — в 3,1%.

«После увеличения - это 10,32 тысячи рублей. Это где-то на 5% выше, чем прожиточный минимум пенсионера», - заметил глава ПФР.

Для сравнения, на сегодняшний день размер социальной пенсии составляет немногим более 9,7 тысячи рублей.

Индексация ежемесячной денежной выплаты потребует 423 миллиарда рублей в 2020 году. Она затронет более 15 миллионов человек.

«Новацией в бюджете является то, что средства за тех граждан, кто выбрал набор социальных услуг в натуральном выражении, мы сразу в проекте бюджета у себя исключили и отправили в бюджеты соответствующих организаций», - заключил Дроздов.