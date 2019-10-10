РИАМО – 10 окт. В Одинцовскую центральную районную больницу за сентябрь пришли работать 35 врачей, из них один доктор медицинских наук, два кандидата медицинских наук и один молодой специалист, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

По словам министра здравоохранения Московской области Татьяны Мухтасаровой, особое внимание уделяется медицинским специалистам в организации здравоохранения региона, в частности, врачам первичного звена.

«Только за сентябрь в Одинцовскую центральную районную больницы пришли работать шесть участковых врачей-терапевтов и два педиатра. А всего с начала года в Подмосковье трудоустроились 526 врачей первичного звена и 107 узких специалистов», – отметила Мухтасарова.

Она напомнила, что в Московской области предусмотрены меры поддержки медиков, работающих в подмосковных медорганизациях: программа по обеспечению медиков жильем – «Социальная ипотека», программа «Земский доктор» – поддержка врачей и фельдшеров, пришедших работать в сельскую местность, а также «губернаторская доплата» в размере до 32 тысяч рублей участковым врачам-терапевтам, педиатрам и врачам общей практики.